Mercato Juventus: obiettivo Zaniolo ma Di Maria chiede altro tempo

24-06-2022 23:05

Ieri sembrava tutto finito tra la Juventus e Angel Di Maria, ma El Fideo non ha ancora del tutto scartato l’ipotesi di giocare con la maglia bianconera nella prossima stagione e avrebbe chiesto ancora tempo per dare una risposta alla Vecchia Signora.

Mercato Juventus: Di Maria chiede altro tempo

In particolare, Di Maria avrebbe chiesto ancora qualche settimana ma, come abbiamo visto ieri, la Juve ha in fretta di chiudere la questione in un senso o nell’altro, soprattutto nel caso ormai improbabile acquisto dell’argentino per usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Ma l’impressione è che la dirigenza bianconera non abbia nessuna voglia di accontentarlo e di aspettare ancora, tuttavia un piccolissimo spiraglio, rispetto alla situazione di ieri, pare essersi aperto.

Mercato Juventus: i bianconeri non mollano Zaniolo

Intanto, le alternative principali a Di Maria restano Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi. La richiesta della Roma per il primo resta altissima, 60 milioni di euro, ma ieri sera Cherubini avrebbe incontrato a Milano Tiago Pinto per capire i margini della trattativa: la Vecchia Signora non vorrebbe superare i 40 milioni di euro più bonus, e qui potrebbe scattare una contropartita tecnica, come per esempio Arthur, che è gradito a José Mourinho. Berardi e il Sassuolo stanno aspettando segnali dalla sponda bianconera del Po.

Mercato Juventus: la situazione a centrocampo e in difesa

Passando alla difesa, Matthijs De Ligt è sempre più vicino all’addio e per sostituirlo in cima alla lista c’è Gabriel Magalhaes dell’Arsenal, nuovamente con Arthur come merce di scambio. Arrivare a Nikola Milenkovic è difficile per la concorrenza dell’Inter, mentre Alessio Romagnoli sarebbe un affare a basso costo.

Per la fascia, il Genoa vuole 10 milioni per Andrea Cambiaso e la Juventus potrebbe inserire nella trattativa Radu Dragusin, reduce dal prestito alla Sampdoria e poi alla Salernitana, e di Filippo Ranocchia, anche lui di ritorno ma dal Vicenza. Infine, per quanto riguarda le cessioni, per il centrocampo c’è l’accordo con la Fiorentina per Rolando Mandragora per 10 milioni di euro, ma manca ancora l’ok del calciatore.