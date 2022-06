Juventus, incredibile indiscrezione su Koulibaly

19-06-2022 11:09

Il quotidiano Il Mattino riporta un’indiscrezione che manderà su tutte le furie i tifosi della Juventus. Infatti, sembra che il difensore partenopeo Kalidou Koulibaly, da tempo seguito dai bianconeri, avrebbe confidato ai propri amici più stretti che non si trasferirebbe mai alla Juve per non essere considerato un traditore dai tifosi del Napoli.

Niente Juve per il forte senegalese dunque, ma rimane ancora in alto mare la trattativa per il rinnovo di contratto con gli Azzurri. De Laurentiis chiede per il giocatore circa 40 milioni di euro e finora, come precisa Il Mattino, non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale, né dalla Juve né dal Barcellona.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE