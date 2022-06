La Juventus piomba su Zaniolo: i tifosi dettano le condizioni

24-06-2022 09:37

La Juventus prova a inserirsi prepotentemente per Niccolò Zaniolo. Gli esperti di mercato hanno rivelato che nella giornata di ieri è avvenuto un importante incontro tra il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ed il procuratore del giocatore Claudio Vigorelli.

Roma-Zaniolo: trattativa in fase di stallo

L’incontro avvenuto tra i dirigenti della Roma e gli agenti del calciatore non ha dato esiti positivi. Secondo persone vicine all’ambiente giallorosso non sono stati fatti passi in avanti in termine di accordo per il rinnovo del contratto e tutte le decisioni potrebbero essere rinviate a settembre. In questa situazione prova a infilarsi la Juventus che però alla richiesta di 50 milioni fatta dai capitolini avrebbe risposto con l’inserimento di contropartite.

Juventus: delineata la strategia per Zaniolo

I tempi lunghissimi per arrivare ad Angel Di Maria sembrano aver stancato la dirigenza della Juventus. L’argentino era ed è una precisa indicazione di Massimiliano Allegri, ma nonostante i passi fatti per avvicinarsi alle richieste del giocatore la situazione è rimasta in fase di stallo. I bianconeri hanno così deciso di rompere gli indugi ed hanno cominciato a muover e i primi passi per Nicolò Zaniolo. La Vecchia Signora vorrebbe inserire nella trattativa il centrocampista Arthur che potrebbe piacere a Mourinho. Un altro giocatore che potrebbe rientrare nella trattativa è lo statunitense McKennie.

Juve e Roma: i tifosi dettano le condizioni

I tifosi di Juventus e Roma guardano con grande attenzione alla situazione relativa a Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è stato un giocatore chiave nella squadra di Mourinho e i tifosi non vorrebbero perderlo ma sui social sono pronti a dettare le loro condizioni: “Rinnovarlo in questo momento non ha senso. O arriva un’offerta che soddisferà la Roma oppure Vigorelli dovrà abbassare le richieste e rinnovare alle condizioni della Roma”.

Anche Marino la pensa allo stesso modo: “Onestamente non vale mai 60 milioni. E a sensazione non firmerà alcun rinovo. Ormai a comandare sono i calciatore e non puoi nemmeno sbatterli in tribuna”. Anche i tifosi della Juventus non sembrano entusiasti del giocatore: “Stiamo parlando di dare 50 milioni per un calciatore che non ha le ginocchia. Ma chi li fa questi prezzi?”, commenta DelBene. Mentre Sergio è più ottimista: “Appena decidono di mollare Di Maria, la Juve farà all in su Zaniolo inserendo McKennie nella trattativa”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE