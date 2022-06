24-06-2022 08:00

La Juventus prova a muovere i primi passi concreti in direzione di Niccolò Zaniolo. A rivelarlo è il giornalista Alfredo Pedullà che ha rivelato che i silenzi di Angel Di Maria potrebbero spingere il club bianconero verso altre soluzioni. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, e Claudio Vigorelli, agente del calciatore.

La Roma lancia un segnale alla Juve

Secondo Pedullà, la Roma avrebbe lanciato un segnale di apertura ad un’eventuale cessione di Zaniolo, il cui cartellino è valutato 50 milioni di euro, e per la prima volta avrebbe deciso di considerare l’inserimento di una contropartita nell’affare (magari uno tra McKennie e Arthur). In ballo per la fascia secondo il giornalista ci sarebbe anche Berardi.

Pedullà svela il retroscena su Pogba

Il giornalista di Sportitalia è tornato a parlare anche della situazione legata a Paul Pogba assicurando che la trattativa avrebbe avuto i suoi primi contatti lo scorso 14 dicembre per concretizzarsi il 18 maggio. Nessun dubbio per il contratto del giocatore che firmerà per un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più due di bonus.

La Juve sulle tracce di Cambiaso e Baseggio

Si lavora su tanti tavoli in casa della Vecchia Signora. Secondo Pedullà, i bianconeri starebbero continuando l’inseguimento a Cambiaso e ci sarebbe anche un incontro con il General manager del Genoa. Nella trattativa la Juve avrebbe richiesto anche il giovane trequartista Baseggio.

Juve: Cremonese e Monza sulle tracce di Fagioli

La Juventus non lavora solo ai movimenti in entrata. I bianconeri stanno valutando anche la situazione di alcuni giovani. Tra questi anche Nicolo Fagioli. Il centrocampista del 2001 è stato al centro di un incontro di mercato tra i bianconeri e il Monza con cui si sta parlando anche di Miretti. Sullo sfondo anche la Cremonese che spera di ottenere il rinnovo del prestito.

Milan: nuova alternativa a Botman

Intanto in casa Milan si continua a lavorare per la difesa. La trattativa per Sven Botman sembra essersi arenata dopo la corsa al rialzo del Lille e per questo motivo i rossoneri starebbero pensando ad altre soluzioni. Secondo Pedullà anche il Milan si è aggiunto alla corsa per il difensore del 2011, Malick Thiaw, dello Schalke 04. Sulle sue tracce anche Torino e Bologna.

Inter: quante pretendenti per Pinamonti

L’Inter spera di avere a disposizione un tesoretto da investire sul mercato. I nerazzurri pensano dunque anche al mercato in uscita con Pinamonti che potrebbe portare un incasso importante. Secondo Pedullà per il Monza, molto interessato, sembra partire da una posizione di svantaggio rispetto al Torino.

