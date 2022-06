Juventus, gioie e dolori: Pogba si avvicina, de Ligt si allontana

23-06-2022 08:23

Momenti di scelte importanti in casa Juventus. Sono giorni decisivi per la Juventus che verrà. Da un lato cresce l’entusiasmo per il sempre più probabile arrivo di Paul Pogba. Dall’altro c’è preoccupazione per il futuro di Matthijs de Ligt.

Juventus, ai dettagli l’affare Pogba

Il nuovo matrimonio tra la Juventus e Paul Pogba pare ormai certo. Come riportato anche da Sky Sport, il centrocampista francese sarebbe deciso a fare ritorno a Torino, sponda bianconero (club in cui ha giocato dal 2012 al 2016). La trattativa sarebbe ad un buon punto e la fumata bianca sarebbe vicinissima.

Si parla di un nuovo incontro tra le parti per limare le ultime distanze e, di fatto, mettere nero su bianco su un contratto che farà la felicità di tutte le parti in causa. Il popolo bianconero non vede l’ora di rivedere il Campione del Mondo in maglia Juventus e, dal canto suo, Paul Pogba ha voglia di tornare dove è stato sempre amatissimo.

Juventus, cresce la paura di perdere de Ligt

Tanta felicità per come si sta sviluppando la trattativa per Paul Pogba, molta preoccupazione per il futuro di Matthijs de Ligt. la Juventus sta cercando in ogni modo di blindare il difensore olandese. C’è il desiderio di prolungare l’attuale contratto, in scadenza nel giugno del 2024 ma, al momento, tutto sarebbe in stand by.

Sullo sfondo ci sarebbe il Chelsea che, dopo aver perso Antonio Rudiger, sarebbe pronto a tutto pur di strappare Matthijs de Ligt alla Vecchia Signora. Da ricordare che esiste una clausola rescissoria pari a 120 milioni di euro che, se pagata interamente, impedirebbe alla Juventus di trattenere l’ex Ajax. Si attendono mosse da parte dei Blues.

Juventus, Di Maria continua a non rispondere

Infine, nessuna novità sul fronte Angel Di Maria. El Fideo non ha ancora dato una risposta alla proposta bianconera. Un’attesa snervante che potrebbe anche portare alla decisione, da parte del club bianconero, di mollare la presa e concentrarsi su altri obiettivi (Domenico Berardi l’alternativa migliore).

Sul fronte cessioni, si parla di un possibile trasferimento di Moise Kean al PSG (dove ha già giocato con ottimi risultati). Il centravanti azzurro tornerebbe a Parigi in cambio del centrocampista Leandro Paredes.

