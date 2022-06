Di Maria, c'è il rilancio della Juve

17-06-2022 19:12

Rilancio della Juventus per Angel Di Maria. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri negli ultimi giorni di contatti con i procuratori dell’esterno argentino hanno fatto un’offerta da 7 milioni di euro per un solo anno di contratto.

Un rilancio che potrebbe essere decisivo, dato che pareggia l’offerta precedente del Barcellona, che però non può dare al momento garanzie perché in difficoltà economica. Il club torinese punta a chiudere il colpo all’inizio della prossima settimana: è attesa una risposta da parte dell’entourage dell’albiceleste in uscita dal Psg.

