Mercato Milan: se sfuma un colpo è già pronta l'alternativa

23-06-2022 21:00

Abbiamo detto oggi che sono molti i piani B del Milan nel caso dovessero saltare i principali obiettivi di mercato dei rossoneri. Ora spunta un nuovo nome nel caso dovesse saltare la pista che porta a Renato Sanches.

Mercato Milan: sfuma il possibile affare Nkunku

Cominciamo da un affare che era stato ventilato nelle scorse settimane e che ora è definitivamente tramontato: Christopher Nkunku. Il 24enne centrocampista francese giocherà con il Lipsia per altri due anni. Il suo club di appartenenza ha accelerato il dialogo col suo miglior calciatore tenendo a distanza di sicurezza tutte le pretendenti, tra le quali c’era anche il Real Madrid, approvando l’inserimento di una clausola di 60 milioni voluta dallo stesso Nkunku che entrerà in vigore il prossimo anno.

Mercato Milan: spunta Douglas Luiz in alternativa a Renato Sanches

Per un possibile arrivo che sfuma però c’è una nuova pista che si apre. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il Milan sta sondando il terreno per Douglas Luiz: in giornata i dirigenti rossoneri avrebbero incontrato gli agenti italiani del calciatore per capire i margini dell’operazione e le richieste economiche. 24enne centrocampista brasiliano dell’Aston Villa, ha ancora un anno di contratto con la squadra di Birmingham, viene dato molto interessato a passare ai rossoneri, per i quali sarebbe l’alternativa perfetta al portoghese del Lilla Renato Sanches se l’arrivo di quest’ultimo dovesse saltare.

Mercato Milan: la carriera di Douglas Luiz

Douglas Luiz è cresciuto calcisticamente nel Vasco da Gama, nel 2017 viene acquistato dal Manchester City ma non scende mai in campo perché viene subito ceduto in prestito agli spagnoli del Girona, con cui gioca due anni nella Liga. Nel 2019 torna in Premier League, ai Villans, con i quali totalizza 94 presenze e 3 gol tra tutte le competizioni in tre stagioni. Con la nazionale ha nove apparizioni in campo, mentre con l’olimpica ha vinto l’oro ai Giochi di Tokyo 2020.

