Mercato, la Juventus ha perso la pazienza: scaricato Di Maria

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di rinunciare all’acquisto di Angel Di Maria, che avrebbe dovuto essere uno dei principali rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri, oltretutto a parametro zero dopo sette stagioni trascorse al Paris Saint-Germain.

Juventus: scaricato Di Maria dopo gli ennesimi tentennamenti

Ma dopo l’ultimo rilancio della Vecchia Signora, che di fatto pareggiava la richiesta iniziale, il 34enne argentino, che in passato ha giocato anche nel Benfica, nel Real Madrid e nel Manchester United, ha preso ancora tempo per riflettere e a questo punto la dirigenza bianconera ha perso la pazienza e lo ha scaricato anche perché non voleva proseguire la trattativa oltre la metà della settimana in corso, quindi praticamente oggi.

Per Di Maria ipotesi Barcellona o ritorno in patria a Rosario

Dietro i continui dubbi di El Fideo ci sarebbe l’interesse del Barcellona, che gli avrebbe detto di volerlo accontentare nelle sue richieste economiche quando ne avrà la possibilità. Ma sempre secondo la rosea non si può escludere un ritorno al Rosario Central, la squadra della sua città natale, dove è cresciuto calcisticamente e della quale l’ex juventino nonché suo connazionale Carlos Tevez è stato appena nominato nuovo allenatore.

Juventus: spazio alle alternative, su tutti Zaniolo e Berardi

Di Maria non ha mai mostrato un vero interesse all’offerta biennale dei bianconeri, che in tal modo avrebbero avuto accesso ai benefici fiscali del Decreto Crescita, principalmente perché voleva giocare ancora un anno in Europa e poi fare ritorno in patria. La Juventus quindi era salita fino ai 7 milioni di euro richiesti dal calciatore che però ha continuato a prendere tempo. Quindi la decisione della Vecchia Signora: si passa alle alternative, su tutti Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi.

