Binotto: “Battere McLaren non è l'obiettivo principale”

Il circus della F1 quest’anno è imperniato principalmente sul duello tra Red Bull e Mercedes.

Il campionato in corso però, oltre alla battaglia Verstappen-Hamilton sta regalando anche un divertente testa a testa dal sapore storico tra McLaren e Ferrari per la conquista della terza piazza nel campionato costruttori. I team di Woking e Maranello sono entrambi in crescita, non certamente pronti per competere con le due scuderie in vetta la mondiale, ma raggiungere l’ultimo gradino del podio iridato garantirebbe soldi, morale e prestigio. Tutti elementi utili in vista della rivoluzione regolamentare del 2022.

Attualmente è la McLaren ad occupare la terza casella della graduatoria, con un margine di 12 punti sulle rosse. Escludendo il pesante passaggio a vuoto del GP di Francia però, il trend complessivo è sembrato nelle ultime settimane essere più favorevole alla Ferrari. Già ad inizio stagione Mattia Binotto, team principal del Cavallino, aveva indicato nel terzo posto in campionato l’obiettivo stagionale della Scuderia.

Analizzando il momento del team dopo il GP di Stiria però, Binotto ha parzialmente ridefinito le priorità della squadra.

“Quanto è importante per noi guadagnare punti sulla McLaren? Non lo è – ha specificato il numero uno del muretto Ferrari, come riportato dal sito ufficiale della F1 – come ho detto all’inizio della stagione, il nostro obiettivo principale è quello di assicurarci di progredire in vista del prossimo anno e delle stagioni a venire. Dobbiamo assicurarci di fare meglio in ogni singola area. Dobbiamo imparare dagli errori, come per esempio in Francia“. La classifica 2021, dunque, viene in subordine. “Per noi la terza posizione è un obiettivo, ma non il principale – ha aggiunto – quello principale è che come squadra stiamo migliorando e siamo competitivi per il futuro. Dunque è un bene aver guadagnato dei punti nel campionato costruttori. Questo però non dovrebbe essere il nostro obiettivo principale nella stagione“.

OMNISPORT | 30-06-2021 14:24