Biraschi lascia il Genoa e vola in Turchia

14-01-2022 16:00

Davide Biraschi lascia il Genoa a va in Turchia, al Karagumruk. Tutto fatto, come riferisce Alfredo Pedullà, con la formula del prestito sino al termine della stagione. Il club turco è una neopromossa e attualmente si trova l tredicesimo posto in Super Lig. Ci sono già altri due italiani nella squadra: Viviano e Borini, oltre all’ex Lazio, l’argentino Biglia, e a un altro ex difensore del Genoa, Zukanovic.

Biraschi, con la maglia del Grifone, ha superato il traguardo delle cento presenze. Il Cagliari pareva interessato a prendere il giocatore, ma alla fine non se n’è fatto nulla e Biraschi proverà questa nuova avventura.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT