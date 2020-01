Biscardi: Tifosi Juve farebbero a cambio con l'Inter, è polemica

Che ci sia un nervo scoperto in casa-Juventus è acclarato: la presenza di due ex bianconeri come Conte e Marotta proprio nel club rivale, che quest’anno per giunta – dopo tante stagioni deludenti – è in lotta per lo scudetto, dà fastidio eccome ai tifosi bianconeri. Superate polemiche passate, come quelle che portarono una frangia di fan a chiedere l’esclusione dell’attuale tecnico dell’Inter dalla Hall of fame dove c’è la sua stella, resta comunque un risentimento forte sia nei suoi confronti che in quelli del dg.

LA POLEMICA – A innescare emozioni negative sono anche le mosse di Paratici, che non sempre riesce a convincere sulla bontà delle sue operazioni, così come lo stesso Sarri non ha convinto del tutto i tifosi, tanto che in molti continuano a fare paragoni con Allegri.

IL PARAGONE – Capita pertanto che l’operato di tecnico ed uomo-mercato della Juve sia paragonato a quello dei rivali ma per Maurizio Biscardi c’è qualcosa di più del fastidio.

L’INTERVENTO – Il figlio dell’inventore del Processo e giornalista di 7Gold parla addirittura di rimpianti forti e a Radio Sportiva si sbilancia.

LA PREFERENZA – Biscardi si espone e dice: “Non sono sicuro che tutti i tifosi della Juventus preferiscano avere Sarri e Paratici piuttosto che Conte e Marotta”.

LE MOSSE – Poi osserva però che non c’è una vera guerra sul mercato tra i due club rivali: “Quella della Juventus per Kulusevski non è stata un’azione di disturbo ai danni dell’Inter, ma un’azione di acquisto. Ha fatto i suoi conti ed ha messo a segno il colpo. Duello di mercato Juve-Inter? Non credo a queste cose, sono solo suggestioni giornalistiche. Tutte le società importanti al mondo monitorano i migliori giocatori. Inoltre, le tipologie di giocatori che servono a Juve e Inter, tranne Tonali, sono diverse”.

LE REAZIONI – Arrivano tante reazioni indignate sul web. I tifosi della Juve rinnegano l’affetto per i due “traditori” e attaccano Biscardi: “Ma fatti i fatti tuoi”, “ma che dici?” o anche: “Se non ci fosse stato il papà, pace all’anima sua …”.

VEDOVE – C’è però anche chi scrive: “Che alcuni tifosi autodichiarati juventini sopra i 45-50 anni siano interisti più che juventini lo sapevamo già. Sono le vedove di Allegri e Mandzukic”.

SPORTEVAI | 04-01-2020 09:28