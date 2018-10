Blitz Milan: altro colpo brasiliano in arrivo

Il grave infortunio di Mattia Caldara costringe il Milan a tornare con forza sul mercato, alla ricerca di un altro difensore centrale. Gli esami medici hanno individuato, oltre allo strappo al polpaccio, una lesione parziale del tendine achilleo che rischia di compromettere definitivamente la sua stagione.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Leonardo ha accelerato improvvisamente la trattativa per il giocatore del San Paolo Rodrigo Caio, da mesi nel mirino del Diavolo e tornato in auge appunto con l'infortunio dell'ex Atalanta.

Rodrigo Caio, il cui costo del cartellino è di circa 15 milioni di euro, ha un passaporto italiano, che gli è stato consegnato il 25 agosto del 2016 al Consolato italiano di San Paolo. Venticinque anni, in grado di giocare anche a centrocampo grazie a una buona tecnica individuale, ha esordito in prima squadra nel 2011, ancora diciassettenne.

Per lui è il secondo tentativo di provare l'avventura europea: nel 2015 era stato ceduto al Valencia per 12,5 milioni ma l'affare era saltato per un problema al ginocchio poi risolto. E l'estate scorsa era stato molto vicino alla Lazio.

Intanto Caldara inizia la sua lunga riabilitazione: il dfensore sarà costretto a portare per tre settimane un tutore, e verrà monitorato con attenzione dallo staff medico per valutare l'eventuale necessità di un intervento chirurgico".

"AC Milan comunica che Mattia Caldara, in seguito all'infortunio procuratosi durante l'allenamento di sabato scorso, è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Il giocatore dovrà rimanere a riposo con arto in scarico e con tutore per tre settimane, periodo in cui verrà sottoposto a rivalutazioni specialistiche a migliore definizione dell'iter terapeutico e prognostico".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 13:55