BMW, che tegola: Van der Mark si frattura il femore

20-05-2022 14:32

Inizio di stagione da dimenticare per il pilota olandese che dopo aver saltato il primo round a causa di un infortunio in allenamento, è costretto a dare forfait anche all’Estoril. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma il pilota BMW ha perso il controllo della sua 1000RR alla Curva 10, rimanendo a terra per qualche secondo.

Gli esami effettutati al centro medico della pista hanno evidenziato la frattura della testa del femore destro e questo comporta la fine anticipata del round dell’Estoril.

Come dicevamo, stagione sfortunata per Van der Mark: in allenamento infatti, a poche settimane dall’inizio della stagione, il rider si è rotto la gamba destra costringendolo a restare fermo quando il mondiale Superbike è ripartito in Spagna.

OMNISPORT