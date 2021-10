Boban: "Mondiale ogni due anni idea peggiore della Superlega"

Zvonimir Boban a Sportweek ha pesantemente bocciato la proposta di organizzare il Mondiale ogni due anni: “Io sono favorevole alle novità che migliorano il calcio, ma non bisogna essere ossessionati dal cambiamento. Questa idea del Mondiale ogni due anni di Infantino e Wenger è assurda, peggiore anche dell’idea della Superlega, e sarebbe disastrosa per i giocatori”.

“Spaccherebbe tutte le istituzioni calcistiche, un progetto con i paraocchi che non rispetta nessuno. L’Uefa non proporrà mai un campionato europeo ogni due anni anche se le porterebbe denaro. Il calcio non è di Infantino o di Wenger, non è mio né tuo, è di tutti quelli che lo amano”.

