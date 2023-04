Bologna, Motta: "Buona partita ma non credo la migliore"

Il tecnico rossoblu: "È una vittoria giusta e i ragazzi meritano i complimenti".

02-04-2023 15:16

Dopo il trionfo per 3-0 sull’Udinese, il tecnico del Bologna Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È stata una buona partita ma non credo la migliore. Abbiamo sofferto all’inizio ma nel secondo tempo abbiamo preso il controllo della partita e i ragazzi sono stati bravi”.

“Siamo stati molto concreti sfruttando le occasioni che ci capitavano – continua Motta -. Sono qua per mettere in campo quelli che danno rendimento alla squadra per ottenere il risultato. Abbiamo affrontato le difficoltà con positività e sfruttando le poche occasioni che ci sono capitate. È una vittoria giusta e i ragazzi meritano i complimenti”.