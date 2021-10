Bologna, rinforzo a centrocampo: in arrivo l'ex Benevento Nicolas Viola

20-10-2021 12:16

Il mercato non finisce mai, si sa: chiusa la sessione regolare, quella delle compravendite, si apre quella degli svincolati e delle squadre che cercano di risolvere i propri problemi di formazione guardando a quei giocatori rimasti senza club, alcuni tra i quali non indifferenti.

E’ il caso di Nicolas Viola, centrocampista tecnico ex Benevento e Palermo, svincolato da luglio dopo la fine del suo contratto con i giallorossi.

Tra i club interessati al giocatore, alla fine, a spuntarla è stato il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce da un avvio di stagione abbastanza positivo, ma con numerosi problemi di formazione, soprattutto in mediana.

L’allenatore serbo, infatti, dovrà fare a meno sia di Schouten che di Kingsley per diverse settimane (nel secondo caso diversi mesi), e questo lo ha un po’ costretto a rivedere i suoi piani, ritornando insieme alla società sul mercato.

Il nome di Nicolas Viola, comunque, non è casuale: le sue caratteristiche possono consentire ai rossoblù di cambiare aspetto tattico più facilmente, grazie alle qualità di vero e proprio “jolly” già mostrate nelle precedenti esperienze.

La trattativa con il giocatore è andata a buon fine: secondo quanto riporta “La Gazetta dello Sport”, nella giornata di oggi Viola sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo.

Un innesto importante soprattutto per quel che riguarda gli equilibri: per il centrocampista sarà la quarta squadra in Serie A dopo le esperienze alla Reggina, al Palermo e al Benevento.

