Bologna, Sinisa Mihajlovic: "Con la Ternana mi sono vergognato"

Davvero una figuraccia quella del Bologna di Sinisa Mihajlovic contro la Ternana, sconfitto 5-4 in Coppa Italia. Ora inizia la Serie A per Sinisa, in casa contro la Salernitana. Ecco le sue parole in conferenza stampa, affiancato da Soriano e D Silvestri:

“Comincio io perché ci tengo a dirvi che mi sono vergognato dopo quella partita – dice il tecnico del Bologna -: magari a voi non fregherà nulla ma non sono stato al massimo, non ho dormito la notte, venivo al campo e poi tornavo e mi chiudevo in albergo perché non volevo guardare la gente negli occhi. Mi vergognavo di uscire. Chiediamo ancora scusa a tutti, ma sappiamo quanto valiamo e so, sappiamo, che alla fine raggiungeremo l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Proprio per questo Sinisa cerca immediato riscatto:

“Siamo una squadra che vuole giocare a calcio ma dobbiamo trovare l’equilibrio giusto, soprattutto nel difendere. Contro la Salernitana dobbiamo riconquistare rabbia, disperazione e dimostrare che possiamo fare qualcosa di diverso degli anni scorsi. Siamo in una fase di cambiamento rispetto all’anno scorso e serve tempo; e l’insegnamento, per tutti, è quello di non sentirsi prima della gara il più forte ma dimostrarlo”.

OMNISPORT | 21-08-2021 17:36