02-08-2022 12:16

In entrata e in uscita il mercato del Bologna non accenna a fermarsi. A poco meno di due settimane dall’inizio del campionato i rossoblù di Sinisa Mihajlovic sono a caccia di un paio di difensori da aggiungere alla lista in vista dell’esordio in Serie A e con la possibile partenza di Dijks (piace al Verona) serve trovare un calciatore duttile che possa ricoprire tutti i ruoli nel reparto arretrato e consentire un’ulteriore carta al mazzo dei bolognesi

Il profilo ideale sembrerebbe quello di Flavius Daniliuc, giovane talento austriaco classe 2001 di proprietà del Nizza. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, Daniliuc ha giocato due stagioni in Francia, dove ha collezionato un totale di 47 presenze in Ligue 1 prettamente da difensore centrale. Il club di Joe Saputo vuole provare a intavolare una trattativa con il club francese: le parti stanno iniziando a sentirsi, il Bologna valuta.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE