Bologna, Soriano sicuro: "La vittoria con la Lazio ha ridato morale”

È stato un successo importante sotto molto punti di vista quello ottenuto dal Bologna contro la Lazio prima della sosta per le nazionali.

I tre punti infatti sono giunti in un momento difficile per l’ambiente e per l’allenatore, in discussione fino a poche ore prima del match contro i biancocelesti.

La vittoria dunque è stata provvidenziale per tutto il clan rossoblù che ora, alla ripresa del campionato, proverà a dar seguito al bel risultato ottenuto contro la squadra di Sarri .

Prima di pensare ai prossimi impegni però, Roberto Soriano , intervistato di recente da BFC Week. è voluto tornare proprio sul peso dell’ultima affermazione in Serie A.

“Quella precedente era stata una settimana difficile sotto tanti aspetti , dalla sconfitta con l’Empoli all’addio del direttore Sabatini . È un uomo di calcio che ha sofferto con la squadra. Mettendo insieme tutti questi aspetti più il compleanno del Club, quella con la Lazio è stata una vittoria arrivata nel momento giusto ” ha affermato il classe 1991.

” Ci ha dato tanta carica … Ci dispiace che ci sia la sosta perché dopo una partita così abbiamo voglia di tornare subito in campo. Contro una squadra forte come la Lazio siamo riusciti a dare una buona riposta “.

Soriano poi ha parlato del suo rendimento personale e del suo scarso apporto realizzativo , un aspetto quest’ultimo che molti non hanno mancato di sottolineare.

“Dopo il campionato dello scorso anno il gol mi manca molto . La scorsa stagione ho segnato tanto e fatto tanti assist, ma è più una cosa personale, perché quello che mi interessa è che la squadra faccia tanti gol in più e se ci riesce anche senza le mie reti io sono contentissimo” ha concluso il centrocampista del Bologna.

