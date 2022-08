19-08-2022 11:38

Doppio colpo all’orizzonte per il Bologna, uno in dirittura di arrivo e l’altro ancora in lavorazione. La dirigenza rossoblù a caccia degli ultimi innesti, sia di esperienza che di prospettiva, in modo da accontentare al meglio Sinisa Mihajlovic. Giovanni Sartori è infatti a un passo dall’intesa totale con il giovane Nikola Moro, centrocampista croato della Dinamo Mosca.

Classe 1998, si è lanciato nel calcio dei grandi con la maglia della Dinamo Zagabria, indossata fino al 2020 prima del passaggio in Russia dove ha militato per due stagioni. Moro può arrivare in compagnia, perché se il suo passaggio è vicino sono partiti i primi sondaggi per un altro centrocampista, ovvero Aster Vranckx, classe 2002 belga talento del Wolfsburg, già nel mirino della Fiorentina, del Nottingham Forest e del Lille. La concorrenza è appunto nutrita e la trattativa non sarà semplice, ma il Bologna si giocherà comunque le sue carte per convincere il calciatore a vestire rossoblù.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE