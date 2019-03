Bonucci come Beckenbauer: ironia e polemiche su commento Rai

Non è piaciuta a tutti la telecronaca della Rai di Italia-Finlandia. In particolare il portale Il Napolista ha ironizzato su un paragone apparso piuttosto azzardato, twittando: “Bonucci prende una botta al braccio e in Rai per non enfatizzare dicono alla Beckenbauer (che nel 1970 giocò parte di Italia Germania 4-3 con la spalla lussata). Uguale uguale. In tutto”. Immediate le reazioni. Dalla sponda napoletana, ovviamente, sostegno: “Cronaca ridicola. Bonucci come Beckenbauer, Kean raccontato come Maradona” o anche: “Ho cambiato canale…non appena Kean ha saltato l’avversario, tornando indietro… non verso la porta avversaria, e hanno incominciato con “grande giocata, primo 2000 bla.. bla.. bla” Troppo…quando è troppo è troppo” e infine: “Confondere lana e seta, e’ una prerogativa RAI, paragonare Bonucci col grande campione tedesco e’ bestemmiare!!! “.

LE REAZIONI – La maggioranza dei follower però non ci sta e contrattacca. Sono quasi tutti juventini: “Come soffrite mamma mia.. l’invidia vi sta logorando!!” o anche: “Ma neanche quando gioca la Nazionale, riuscite a non pensare alla Juve. Siete ossessionati”. E’ il Napoli che ora viene preso di mira: “Giocatori del Napoli fantastici stasera…” o anche: “Ma parliamo di calcio: oggi la miglior prova di Insigne da quando è nel giro della Nazionale” e infine: “Ma quando vi passa Napule .. Non rappresentate nessuno non siete nessuno perché non vi fate una nazionale borbonica.. Magari avreste di che scrivere qualcosa che non riguardi la Juve? La n. 10 Bernardeschi.. Come si dice invidia rosicamento a Napoli?”.

SPORTEVAI | 24-03-2019 10:09