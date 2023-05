Bonucci si ritirerà dal calcio giocato? Non è detto...

Secondo la Gazzetta dello Sport, possibile - prima di dedicarsi alla carriera di allenatore - ancora un'esperienza da giocatore in MLS

17-05-2023 11:10

Leonardo Bonucci, nella giornata di martedì 16 maggio 2023, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. In realtà, da quanto si apprende nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore lascerà certamente la Juventus, senza necessariamente appendere gli scarpini al chiodo.

Possibile, infatti, un’esperienza alla Chiellini nella Major League Soccer per tutto l’anno (solare 2024), negli Stati Uniti d’America, per provare un’esperienza “alla Giorgio Chiellini”, suo grande amico e compagno di grandi battaglie alla Juve e in Nazionale. Dopodiché, la scelta di intraprendere la carriera di allenatore