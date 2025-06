Schumacher, il retroscena di Patrese: "Mi sono offerto di provare a risvegliarlo, Corinna ha detto di no"

L'ex pilota Benetton ha raccontato il momento in cui ha chiesto alla moglie di Michael di provare a risvegliare l'icona della Formula Uno, vincitore di sette Mondiali.

Michael Schumacher e Riccardo Patrese, un anno da compagni di squadra in Benetton e un rapporto speciale, nonostante la differenza segnata dalla carta d’identità. Poi, dopo il tragico incidente di Meribel del 2013, il gesto del pilota italiano per il fuoriclasse tedesco. Ma la risposta della moglie Corinna non lasciò spazio a repliche, come raccontato dal classe ’54 al Daily Mail.

Schumacher e Patrese, l’anno in Benetton e un rapporto speciale

Michael il talento in rampa di lancio, Riccardo il pilota al tramonto della sua carriera. Era questo lo scenario che presentava la scuderia Benetton nel 1993, anno in cui Schumacher e Patrese condivisero il box di Formula Uno. Il tedesco, appena 24enne, era già una stella pronta a brillare, mentre l’italiano avrebbe appeso il volante al chiodo proprio al termine di quella stagione sportiva.

Con la Benetton, del resto, Schumi vinse due dei sette titoli iridati portati a casa nella sua gloriosa carriera, attirando su di sé le attenzioni della Ferrari. Il resto, ovviamente, è storia. Fianco a fianco, con Patrese, un totale di 16 Gran Premi, sufficienti per costruire un rapporto che andava ben oltre la pista: “Ci sentivamo regolarmente, avevamo un rapporto che andava oltre il lato professionale”, ha confermato Patrese nel corso dell’intervista concessa al Daily Mail.

Schumacher, la richiesta di Patrese e il no di Corinna

Sono passati quasi 12 anni dall’incidente sugli sci di Meribel. Da quel maledetto 29 dicembre 2013, nulla è più come prima. Per Schumi, per la sua famiglia e per tutti i suoi fan. E in quella triste giornata, anche lo stesso Pratese arrivò ad inviare un messaggio al telefono di Michael: “Quando seppi dell’incidente gli mandai immediatamente un messaggio: ‘Tutto ok Michael?’. Non c’è mai stata una risposta purtroppo”.

Sulle condizioni del mito della Formula Uno, ha sempre vinto il muro della privacy eretto legittimamente dalla moglie Corinna. Ma anche Patrese ha provato a fare un tentativo quando tutti aspettavano un segnale dalla famiglia di Schumi: “A volte, se sentono una voce, alcuni ragazzi si svegliano, riconoscono una voce. Ho chiesto a Corinna se volevano che andassi lì e provassi ad aiutare, se potevo – ha raccontato l’ex Benetton -. Beh, se avessi potuto, l’avrei fatto, ma mi hanno detto di no, grazie. Non era il momento. Ma quel momento non è mai arrivato”, ha poi aggiunto.