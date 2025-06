Michael Schumacher, brutte notizie sulle condizioni: "C'è da rassegnarsi". Chi è l'ex Ferrari che fa visita a Schumi

Cattive nuove notizie sulle condizioni di salute di Michael Schumacher che secondo un giornalista del Sun non sarebbero migliorate per niente mentre il Thelegraph rivela che l'ex Ferrari Gerhard Berger sarebbe una delle poche persone che possono fare visita a Schumi

Non c’è molto da rallegrarsi a sentire le ultime novità sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. Niente che non si sappia già. Nulla che non si fosse già inteso o capito. A rompere il silenzio sullo stato del campionissimo della Ferrari è un giornalista di vecchia data della F1, Craig Scarborough che scrive per The Sun. E insomma non ci sono buone notizie sul fronte di una tanto sognata quanto agognata ripresa del Kaiser.

Dall’altra parte è stato svelato il nome della possibile terza persona, che oltre a Jean Todt e Ross Brown, rientra nella ristretta cerchia di persone che possono andare a trovare il 7 volte campione del mondo nella villa “bunker”. Si tratterebbe di un altro ex Ferrari, Gerhard Berger.

Come sta Michael Schumacher, arriva la mazzata

Michael Schumacher ha compiuto lo scorso 3 gennaio 56 anni. Un triste anniversario oramai perchè accomunato quasi indissolubilmente a quello celebrato pochi giorni prima, il 29 dicembre, quel maledetto incidente sugli sci sulle nevi di Meribel del 2013 che ha tolto per sempre dalla vita pubblica quello che per molti è il più grande campione della F1 moderna.

Da allora la famiglia ha sempre diluito le proprie uscite pubbliche e fornito aggiornamenti molto ridotti, quasi solo attraverso qualche comunicato che tuttavia si è fatto via via più raro per poi diventare “silenzio”. Craig Scarborough, giornalista del Sun e di lunga data in F1, ha rilasciato un aggiornamento sulle condizioni di salute del Kaiser tedesco che non lascia presagire nulla di nuovo ma soprattutto di positivo:

“Ho parlato con qualcuno che gli è molto, molto vicino e mi ha appena spiegato che è improbabile che le condizioni di Michael Schumacher miglioreranno. I fan si abituino a non aspettarsi di vederlo o sentirlo di nuovo.

Dove vive Schumacher: da Ginevra a Maiorca

Le notizie su Schumacher, come detto, sono molto refrattarie. Anche sul luogo dove dimora Schumi le fonti si dividono. Da una parte ci sarebbe la villa a Gland nel Canton Vaud in Svizzera. Dall’altra sono in molti a credere che Schumi con la sua famiglia si sia trasferito da un paio d’anni almeno a Maiorca, in una lussuosa tenuta che la moglie dell’ex campione di F1, Corinne, ha acquistato ad Andratx, a circa 20 minuti da Palma de Maiorca, appartenuta in passato al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Dove si è celebrato il matrimonio della figlia Gina Maria, forse chissà alla presenza, in un modo o nell’altro, dello stesso Schumacher.

Non solo Todt e Brown anche Berger fa visita a Schumacher

Altra rivelazione di queste ore riguarda la cerchia ristrettissima delle persone che possono andare a trovare Michael. Secondo il Telegraph questo privilegio è concesso solo a tre persone del mondo della F1, e si tratta di tre ex Ferrari. Due si conoscevano già, Jean Todt e Ross Brown, rispettivamente team principal e direttore tecnico di Maranello negli anni d’oro in cui Schumi vinse e la rossa con lui vinse 5 Mondiali.

Il Telegraph svela in queste ore un nome inedito, un altro ex Ferrari, si tratta di Gerhard Berger che, scrive il tabloid inglese “passò dall’essere un avversario del tedesco in pista a un caro amico e che, per una strana coincidenza, si ruppe un braccio sciando fuori pista appena 10 settimane dopo quella fatidica mattina di Méribel”.