Michael Schumacher diventa nonno: la figlia Gina Maria allieta la famiglia con la nascita di Millie

Fiocco rosa per la famiglia Schumacher: Gina Maria, già campionessa equestre, ha reso nonno Michael. L'annuncio social della nascita della piccola condiviso con il marito Ian Bethke

Una lieta novella per la famiglia Schumacher, che si allarga con un nuovo ingresso: la figlia di Michael, Gina Maria, ha dato alla luce lo scorso 29 marzo la piccola Millie. La stessa primogenita del sette volte campione del mondo di F1 ha dato la notizia sui social.

Chi sono i genitori della nipote di Michael Schumacher

“Benvenuta al mondo, Millie. Nata il 29 marzo, i nostri cuori sono più pieni che mai. Siamo felicissimi di averti nelle nostre vite”, questo il messaggio affidato al proprio profilo social da parte della neomamma, compagna di Ian Bethke.

La coppia si è conosciuta diversi anni fa condividendo la passione per l’equitazione: Schumacher è infatti un’amazzone che ha partecipato e vinto una serie di concorsi, specializzandosi in particolare nel reining, disciplina che affonda le radici nella gestione dei cavalli da parte dei cowboy con le redini per poi diventare uno sport equestre con percorsi da affrontare e determinate manovre.

La ventottenne, che ereditato la passione per la disciplina dalla madre, ha anche trionfato nel 2017 nei Mondiali di reining che si svolsero in Svizzera. Bethke invece è un saltatore. Inoltre entrambi sono allevatori di cavalli.

Il matrimonio di Gina Maria Schumacher e Ian Bethke

La coppia vive principalmente negli Stati Uniti, dove ha il proprio ranch che Michael Schumacher diede in dono a suo tempo, nel 2012, alla moglie Corinna Betsch. Un altro ranch di famiglia si trova nella zona di Givrins, nel Canton Vaud in Svizzera.

La sorella di Mick (che invece ha seguito le orme del padre nel motorsport già in F1, per poi essere attualmente impegnato nel WEC con Alpine) ha convolato a giuste nozze lo scorso 28 settembre nell’isola di Maiorca, dove è situata la villa della famiglia di Schumacher.

Una buona notizia per la famiglia Schumacher, alle prese con la situazione delicata di Michael

Michael è così diventato nonno: una notizia che rallegra la famiglia, alle prese con la delicata situazione dell’ex Ferrari che, come sappiamo, deve fare i conti con le pesanti conseguenze di un incidente sugli sci avvenuto sulle piste nel 2013. Da allora la famiglia ha fatto calare il silenzio più totale sulle condizioni dell’ex pilota, facendo però i conti con fughe di notizie non verificate e persino tentativi di ricatto.