Michael Schumacher, un giornalista tedesco rompe il silenzio sulle sue condizioni: “È una situazione molto triste”

Da un reporter ritenuto vicino alla famiglia Schumacher arrivano aggiornamenti sullo stato di salute della leggenda della F1: "Possono vederlo solo 20 persone"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. E non sono certo le parole che avrebbero voluto sentire i fan, che, a distanza di più di 11 anni dal drammatico incidente sugli sci, continuano a fare il tifo per il sette volte iridato e leggenda della Formula 1. “Non parla più” ha detto Felix Gorner, giornalista tedesco considerato tra i più vicini alla famiglia Schumacher.

Come sta Schumacher? Un giornalista rompe il silenzio

È la domanda che i milioni di tifosi di Schumi si pongono da sempre e a cui non hanno mai avuto risposta. Già, perché da parte della famiglia dell’ex asso della Ferrari vige il massimo riserbo. L’ultimo aggiornamento arriva da Felix Gorner, giornalista dell’emittente tedesca Rtl ritenuto fonte affibabile perché molto vicino all’icona della F1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Non riesce più a comunicare verbalmente, la sua situazione è davvero molto triste” ha spiegato. Era il 29 dicembre 2013 quando Schumacher cadde sbattendo la testa contro una roccia durante una discesa in sci a Méribel. Incidente in seguito al quale rimase in coma farmacologico sei mesi all’Ospedale Universitario di Grenoble prima di fare ritorno a casa.

Come è curato il mito della F1 e chi può vederlo

Accudito h24 da specialisti e dalla moglie Corinna nella villa di famiglia sul lago di Ginevra, Schumacher “ha bisogno di cure costanti ed è completamente dipendente dai suoi assistenti” rivela ancora il reporter. Che poi aggiunge: “Attualmente possono avvicinarsi a Michael al massimo 20 persone. Credo sia la strategia giusta: la famiglia sta agendo nel suo interesse. Hanno sempre protetto rigorosamente la sua privacy”.

Una versione, dunque, un po’ diversa rispetto a quella fornita tempo addietro da Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, secondo cui “solamente tre persone” possono far visita al sette volte campione del mondo di Formula 1. Anche lei, però, ha affermato che “Michael non parla, comunica con gli occhi”.

Le indicazioni della famiglia e le fake news

Raramente dalla famiglia sono state fornite comunicazioni sullo stato di salute di Schumacher. La principali indicazioni sono emerse dal documentario Netflix del 2021 dedicato al 56enne ex pilota tedesco. In quella circostanza il figlio Mick, anch’egli pilota, disse: “Penso che io e papà ora ci capiremo in modo diverso”.

Più o meno lo stesso concetto espresso anche dalla moglie Corinne: “Adesso è diverso, ma lui è qui”. Nel corso degli anni sono circolate anche tante fake news, come quella secondo cui Schumi avrebbe partecipato al matrimonio della figlia Gina Maria che si è tenuto nel 2024 nella residenza di famiglia a Palma di Maiorca.