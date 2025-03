Michael Schumacher, Vettel non dimentica: da brividi l'omaggio alla Race of Champions con Mick. Doppietta Loeb

L'ex pilota della Ferrari, Sebastian Vettel ha voluto ricordare Michael Schumacher durante la Race of Champions 2025 dove ha partecipato con il figlio di Schumi, Mick. Per la cronaca a dominare lo show di Sydney è stato il campionissimo di rally, Sebastian Loeb

Ci sono dei campioni che lasciano il segno. Al di là della loro presenza fisica. Uno di questi è Michael Schumacher. Da oltre un decennio fuori dalla vita pubblica a causa di quel maledetto incidente sugli sci a Meribel nel dicembre 2013. Ma è tanto quello che ha dato Schumi allo sport e alla F1 in particolare che è impossibile non ricordarlo. Specie se sei tedesco, se ti chiami Sebastian Vettel e se il Kaiser lo hai conosciuto e lui da buon connazionale è stato un fratello maggiore nel circus. Per questo l’ex pilota Ferrari ha voluto fortemente omaggiare il 7 volte campione del mondo durante la sua partecipazione alla Race of Champions in questo fine settimana a Sydney dove ha gareggiato proprio in coppia con il figlio di Schumacher, Mick.

Vettel espone uno striscione per Schumacher, video

Come tutti gli anni oramai durante la pausa invernale si è svolta la Race of Champions che mette di fronte su un circuito ricavato all’interno di un’arena alcuni dei più grandi piloti dell’automobilismo mettendo insieme star della F1, del rally, del Wec, vecchie glorie e chi più ne ha ne metta. Quest’anno tra gli iscritti c’era una coppia che non poteva passare inosservata. Per la Germania infatti hanno corso Mick Schumacher e Sebastian Vettel.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al di là del risultato ottenuto, visto che trattasi di una festa dell’automobilismo, anzi un vero show con ripetute prove di abilità e di velocità, Vettel e Schumi jr hanno dato spettacolo. Addirittura l’ex pilota della Ferrari e 4 volte campione del mondo con la Red Bull ha infiammato l’Accor Stadium di Sydney guidando la sua auto decapottabile nella parata in piedi, comodamente seduto sul poggiatesta del sedile, orientando il volante con il piede!

Ad un certo punto della manifestazione però Vettel ha voluto ricordare Michael Schumacher. E lo ha fatto con un maxi striscione che ha voluto esporre sul podio delle premiazioni insieme a tutti i piloti che hanno partecipato alla Race of Champions, oltre al compagno e figlio del Kaiser, Mick, anche il campionissimo di Rally Sebastian Loeb e poi dalla F1 Valtteri Bottas e David Coulthard. Lo striscione recitava la frase in inglese “Continua a combattere Michael. Ci manchi”.

Vettel e Schumacher, un rapporto intenso continuato con Mick

Sebastian Vettel non è nuovo a queste operazioni di “ricordo” dei grandi del passato. In occasione del Gp di Imola e poi di quello del Brasile, l’ex pilota della Ferrari ha omaggiato Ayrton Senna in diversi modi, in particolare nella gara emiliana riportando in pista la McLaren dell’indimenticato pilota brasiliano scomparso proprio sulla pista del Santerno il 1° maggio 1994.

Con Michael Schumacher poi il rapporto di Vettel è sempre stato molto forte. Seb ha diverse volte ricordato di come Schumi lo abbia “accompagnato” con consigli da fratello maggiore nei suoi primi anni in F1. Vettel non ha mai dimenticato quanto fatto da Schumacher con lui e ha voluto fare la stessa cosa con il figlio di Schumi, Mick mettendolo sotto la sua ala protettiva durante i due anni di F1 con la Haas e tutt’ora è in grandissimi rapporti con la famiglia recentemente uscita allo scoperto con la moglie Corinna sul processo per estorsione.

Loeb, doppietta storica alla Race of Champion 2025

Sebastien Loeb ha dominato la Race of Champions 2025. Sabato all’Accor Stadium di Sydney il 9 volte campione del mondo di rally ha vinto il suo 5° titolo individuale, record all time. Nella finale Loeb ha sconfitto il “rookie” dell’Australian Supercars ROC, Chaz Mostert, chiamato a sostituire il pilota svedese Mattias Ekström.

La vittoria ha coronato un weekend fantastico per Loeb, che è diventato anche il primo pilota in assoluto a vincere la ROC Nations Cup e il titolo di ROC Champion of Champions nello stesso evento. Già perchè il grandissimo pilota di rally aveva vinto 24 ore prima anche il titolo a squadre per nazioni con la Francia battendo in finale l’Australia.