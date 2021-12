Bora-hansgrohe, Higuita ancora indeciso tra Giro e Vuelta

29-12-2021 16:15

Molte cose sono ancora in via di definizione in casa Bora-hansgrohe e, fra queste, c’è anche il calendario di Sergio Higuita.

Arrivato quest’anno dalla EF, il colombiano non sa ancora quale grande corsa a tappe disputerà la prossima stagione.

“Stiamo definendo il calendario. Spero di cominciare con la Vuelta a San Juan e poi poter partecipare ai Campionati Nazionali […] In seguito, non abbiamo ancora deciso se partecipare al Giro o alla Vuelta” ha rivelato a Caracol Radio il giovane escarabajo il quale, verosimilmente, si troverà a dividere la leadership con uno degli altri big della formazione tedesca.

Se opterà per la Corsa Rosa infatti Higuita molto probabilmente sarà affiancato da Emanuel Buchmann, mentre alla Vuelta potrebbe ritrovarsi a gareggiare con uno tra Aleksandr Vlasov, Wilco Kelderman e Jai Hindley.

