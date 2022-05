Bora-hansgrohe, Hindley mette nel mirino il Tour de France

31-05-2022 17:12

Jai Hindley è riuscito dove aveva fallito nel 2020, ovvero nel conquistare la sua prima grande corsa a tappe della carriera. Non lo ha fatto certamente da sconosciuto ma è indubbio che, alla vigilia, non godesse dei primissimi favori del pronostico.

Le aspettative però d’ora in avanti cambieranno e dopo la vittoria al Giro d’Italia avrà sicuramente un altro carico di pressione sulle sue spalle.

Confermarsi dunque sarà più difficile, un problema questo che al momento però non sembra preoccupare più di tanto l’australiano, deciso ad alzare l’asticella mettendo nel mirino per il prossimo futuro niente meno che la corsa a tappe più prestigiosa: il Tour de France.

“Non l’ho mai corso e sarebbe un passaggio importante per la mia carriera” ha dichiarato il portacolori della Bora-hansgrohe a CiclismoaFondo.

“Il prossimo anno potrebbe esserci il mio debutto […] A cosa posso aspirare al Tour? Non si può mai dire […] Anche se non lottassi per la classifica generale, anche solo partecipare al Tour è qualcosa di veramente speciale” ha affermato un sempre più ambizioso Hindley.