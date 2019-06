Bordate da Pistocchi: Allenatori in tuta vincenti, il web diviso

E’ da giorni la sua grande rivincita. Maurizio Pistocchi ha spesso attaccato Allegri e la Juventus per il suo modo di giocare, esaltando di contro il calcio propositivo e spettacolare di Sarri e già si era preso le sue soddisfazioni dopo l’Europa League alzata dal tecnico del Chelsea – che resta il candidato principe a sedere sulla panchina bianconera – nella finae di Baku. Ora anche il trionfo del Liverpool di Klopp, altro allenatore “operaio” lo porta ad esultare, con implicite ironie nei confronti dei tecnici eleganti nel vestire ma meno nel far giocare le proprie squadre. Un pensiero che divide il mondo del web.

IL TWEET – Pistocchi cinguetta dopo il 2-0 dei Reds contro il Tottenham e scrive: “Le Coppe Europee-i trofei più importanti-vanno a due allenatori in tuta. L’abito non fa il monaco, e l’immagine è nulla senza il talento Klopp-Sarri”. Impossibile non leggere critiche alla Juve, tant’è che al primo follower che scrive: “E comunque il Chelsea gioca peggio della Juve”, il giornalista replica con un sorriso: “Allora è per questo che Andrea Agnelli vuole Sarri: non vuole perdere il primato del calcio peggiore”. Tanti gli utenti che danno ragione a Pistocchi: “Tutti e due bellissimi da vedere ma eterni perdenti, secondo l’Oracolo Caressa”, o anche: “Sempre apprezzati anche per questo: maestri di calcio che respirano sport e vestono in tuta. Parte integrante della squadra stessa fin dall’abito e non elementi di rappresentanza”.

LE REAZIONI – Nei commenti c’è chi scherza (“Quindi la finale tra Sarri e Klopp sarà di Super Tuta Europea…Giusto ?”), chi fa puntualizzazioni (“Comunque l’ espressione è inesatta perché l’abito del monaco ( allenatore di calcio) in questo caso è proprio la tuta. Sono i mister in giacca e cravatta che sono inopportuni….”) ma anche chi non è d’accordo: “Vero. Ma Klopp la porta in modo chic da finto trasandato. Sarri come un anziano che esce per portare il cane a fare i bisogni nel viottolo dietro casa. Comunque due grandissimi allenatori” e infine: “Quindi il fatto che sia stata una brutta partita e che Klopp abbia detto che l’importante è vincere, stavolta va bene?”.

