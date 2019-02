Bortuzzo migliora: il nuotatore paralizzato lascia rianimazione

Manuel Bortuzzo si è svegliato e sta prendendo coscienza di quanto accaduto, con le difficoltà di chi ha subito e sta vivendo quanto lo ha travolto. La dinamica, le motivazioni, le reali sequenze di quegli attimi di violenza pura, per le strade dell’Axa, saranno ricostruite dall’inchiesta, intanto, per il ragazzo arrivato a Roma da Treviso per inseguire il suo sogno, si profila una vita nuova. A cui dare un senso in più. Mai è mancato il sostegno della sua famiglia, attorno a cui si è stretta anche la Fin, la Federazione Italiana Nuoto.

“Manuel si è svegliato. Fisicamente è una roccia – ha dichiarato il presidente della Federnuoto Paolo Barelli -. Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti. E’ cosciente della situazione con un senso di consapevolezza fuori dal comune e ben più maturo della sua giovane età”.

La reazione positiva di Manuel lascia sperare in un progressivo miglioramento delle sue condizioni, posto il percorso durissimo che lo attende una volta uscito dal reparto di rianimazione in cui è stato ricoverato poco dopo l’attentato.

“Nei prossimi giorni lascerà la terapia intensiva dell’ospedale San Camillo – ha continuato Barelli – e sarà trasferito in reparto. Nel frattempo ci siamo attivati affinché inizi la riabilitazione in un centro di avanguardia. Stiamo valutando con la famiglia la struttura che possa assisterlo nel modo migliore. Non importa dove sarà. Siamo pronti ad andare anche in capo al mondo. Manuel è stato raggiunto dalla solidarietà di istituzioni e mondo sportivo, dall’affetto e dalla commozione dell’Italia intera. Ne ha sentito la forza e sa di poter contare su una famiglia premurosa, pronta a sostenerlo e ben più numerosa di quanto immaginasse. E’ diventato il figlio, il fratello, il nipote di tutti coloro che non accettano di vivere in un ambiente ostaggio della violenza. Adesso occorrerà l’aiuto di tutti nell’ambito delle proprie possibilità e competenze. In questo momento Manuel è l’atleta più importante della Federazione Italiana Nuoto”.

