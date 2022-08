Borussia Dortmund: l'ultima idea porta a Cristiano Ronaldo

18-08-2022 11:31

In attesa di capire e soprattutto sentire dalle sue parole, cosa farà e dove giocherà la prossima stagione, si susseguono le voci di calciomercato legate al talento portoghese, Cristiano Ronaldo.

Tra le varie ipotesi per il futuro, potrebbe esserci anche l’approdo in Germania per misurarsi con la Bundesliga. Nelle ultime ore sul suolo tedesco hanno iniziato a susseguirsi voci e notizie a proposito di un contatto tra la dirigenza del Borussia Dortmund e l’entourage di CR7, disposto a tutto pur di lasciare il Manchester United già in questa finestra di mercato.

Vero o falso non si sa, quello che invece si è notato dopo l’uscita della notizia è il balzo del titolo in Borsa del BVB che ha fatto registrare un aumento del 2,3%.

