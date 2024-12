Bove cambia ancora idea: sì al defibrillatore ma non dice addio all’Italia. Il post di Palladino

Martedì 10 dicembre Bove sarà sottoposto all'intervento per l'impianto del defibrillatore removibile sottocutaneo, fondamentale per le dimissioni del giocatore, previste tra giovedì 12 e sabato 14

Novità importanti per quanto riguarda Edoardo Bove, al quale nella giornata di martedì 10 dicembre verrà impiantato un defibrillatore removibile sottocutaneo all’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Careggi di Firenze dopo il malore accusato nei primi minuti della sfida tra Fiorentina e Inter dell’1 dicembre. L’intervento è necessario al giocatore per poter essere dimesso secondo il protocollo dell’ospedale. E sui social l’allenatore della viola Raffaele Palladino, continua a mostrare tutto il proprio supporto e la propria vicinanza a Edoardo.

Bove, domani l’intervento per l’impianto del defibrillatore removibile

Dopo giorni di dubbi e di attesa, Edoardo Bove si prepara a lasciare l’ospedale dove è ricoverato dall’1 dicembre, giorno di Fiorentina-Inter, match durante il quale ha accusato il malore che ha tenuto tutto il calcio in apprensione. Il centrocampista viola domani martedì 10 dicembre verrà infatti operato all’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Careggi di Firenze per farsi impiantare il defibrillatore removibile sottocutaneo.

Quando potrà essere dimesso

L’intervento è infatti previsto dal protocollo ospedaliero affinché Bove possa essere dimesso. Conclusa l’operazione il giocatore dovrebbe poi lasciare l’ospedale nel corso di questa settimana, per la precisione tra giovedì 12 e sabato 14 dicembre, il che significa che potrà assistere alla partita dei propri compagni di squadra in programma domenica contro il Bologna.

Trattandosi di un defibrillatore removibile, una volta dimesso e aver ricevuto gli esiti di tutti gli esami sostenuti nel periodo di ricovero, Edoardo potrà decidere in maniera autonoma se mantenere o meno il defibrillatore, con la possibilità quindi – sperando che tutto vada per il meglio – di poter continuare a giocare in Serie A.

Il pensiero di Palladino

Intanto sul proprio profilo Instagram, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha voluto mostrare ancora una volta tutta la propria vicinanza e il proprio sostegno a Bove, condividendo tramite un post i cori della tifoseria viola e l’esultanza di Danilo Cataldi per il gol vittoria contro il Cagliari, entrambi dedicati a Edoardo.