Box, McGregor punge Mayweather dopo la rissa

Manca solo un mese al ritorno sul ring di Floyd Mayweather, l’imbattuto campione americano. Il pugile in carriera ha vinto 50 incontri senza mai perdere e a giugno sfiderà dopo anni di assenza lo youtuber Logan Paul. Il clima è già teso e durante un faccia a faccia i due sono anche venuti alle mani.

Conor McGregor non ha resistito e dopo l’accaduto ha punzecchiato l’ex rivale: “Ehi @leonardellerbe, che cosa fa Floyd? – ha scritto su Instagram, taggando il CEO di Mayweather Promotions – Il ragazzo si è raggomitolato, non ha reagito una volta e Floyd sta ancora correndo in giro recitando il duro. Dovrebbe ringraziarlo. È imbarazzante! Da professionista a professionista è imbarazzante. Non riuscirà a strappare più di 10 milioni da questa lotta e lui lo sa. È già stato cancellato una volta. Il mondo lo sta guardando su Twitter. Ha affrontato un pro mezzo decente e chiede dai 20 milioni in su, che schifo. Qualunque sia il modo in cui lo giri, è triste. Combatti per davvero contro qualcuno, per il tuo record, o vattene a quel paese“.

OMNISPORT | 07-05-2021 21:19