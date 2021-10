Boxe, Fury nelle MMA? Il padre: "Farà un tentativo"

18-10-2021 19:26

Tyson Fury si è dimostrato il numero uno della Boxe mondiale, dopo aver difeso la cintura WBC contro Wilder. Adesso è pronto a unificare il titolo dei pesi massimi ma recentemente ha aperto le porte anche alle MMA.

Un’idea interessante che ha stuzzicato anche il padre dell’imbattuto pugile inglese: “Non penso che cambi molto da quello che fa ora. Le MMA gli danno nuovi obiettivi da raggiungere. Penso che sia quello che vuole Tyson, e quando finalmente si ritirerà dalla boxe, probabilmente andrà farà un tentativo“.

Fury non sembra avere le migliori qualità per essere competitivo nella gabbia, ma nella vita mai dire mai: “Con il giusto allenamento farebbe molto bene perché l’ho visto eccellere in diversi sport come il wrestling. E so com’è sin da quando era un bambino, può usare le sue mani più di quanto si possa pensare, che ci credano o no”, ha concluso John Fury, il padre di Tyson.

