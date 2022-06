11-06-2022 18:22

Tyson Fury ha smentito le voci che lo vorrebbero in trattativa con il vincitore della rivincita tra Oleksandr Usyk e Anthony Joshua.

Fury ha sempre sostenuto che la vittoria di aprile su Dillian Whyte, che gli ha permesso di conservare il titolo WBC dei pesi massimi con un ko tecnico al sesto round, sarebbe stata la sua ultima sfida della carriera.

Tuttavia, avrebbe l’opportunità di diventare l’indiscusso campione dei pesi massimi se affrontasse il vincitore della riunione tra Usyk e Joshua. Usyk ha battuto Joshua per decisione unanime lo scorso settembre, conquistando le cinture WBA, IBF e WBO. Ora, Joshua avrebbe firmato il contratto per combattere Usyk in Arabia Saudita ad agosto.

Secondo alcune indiscrezioni, Fury starebbe discutendo per combattere contro il vincitore, ma si è affrettato a smentire tali affermazioni sui social media.

Rispondendo a un tweet che faceva riferimento a queste speculazioni, Fury ha scritto: “Per me sono tutte cavolate! Il più grande carico di sciocchezze di sempre!”.