Boxe, Fury può sfidare la "Montagna" di "Game of Thrones"

27-07-2022 12:56

L’idea è nell’aria: Tyson Fury, detentore della cintura WBC dei pesi massimi, può sfidare Hafthor ‘Thor’ Bjornsson, noto al grande pubblico televisivo per aver interpretato la ‘Montagna’ in ‘Game of Thrones’.

A dare la notizia è stato lo stesso peso massimo imbattuto in un’intervista al Telegraph: “Sarebbe fantastico salire sul ring, diciamo, davanti a 70.000 persone, e mostrargli cos’è la boxe. Stiamo parlando col suo team, ci interessa, può essere divertente”. L’esibizione potrebbe avere luogo a novembre in uno stadio londinese.