Boxe, Fury sull'ingresso in WWE: "Mai dire mai"

04-09-2022 16:20

Tyson Fury ha dichiarato “mai dire mai” riferendosi al voler entrare nella WWE dopo essere stato protagonista di “Clash at the Castle” a Cardiff.

Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Roman Reigns e Drew McIntyre.

Fury ha lasciato il suo posto in prima fila a Cardiff quando Austin Theory ha tentato di incassare il suo contratto “money in the bank” abbattendo poi il 25enne.

Reigns ha vinto battendo McIntyre prima che i due venissero accolti sul ring da Fury, che ha offerto alla folla un’interpretazione di “American Pie” di Don McLean.

In attesa dello scontro per l’unificazione dei pesi massimi contro Oleksandr Usyk, Fury non ha escluso di passare alla WWE dopo la fine della sua carriera pugilistica.

“Al momento sono campione del mondo dei pesi massimi e ho un sacco di incontri da affrontare nei prossimi anni”, ha risposto Fury quando gli è stata chiesta la prospettiva di entrare nella WWE.

“Ma ho davvero una grande passione per la WWE. Mai dire mai”