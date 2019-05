Brambati: Vi dico io il tecnico giusto per la Juve

I giochi sembrano fatti, o quasi. Al di là della suggestione Guardiola, il favorito numero uno per la panchina della Juventus nella prossima stagione resta Maurizio Sarri, in odore di divorzio dal Chelsea. Un nome che non scalda più di tanto i sostenitori bianconeri e neppure, per la verità, chi ha giocato orgogliosamente nell’altra squadra di Torino.

“Che ha vinto?” – Massimo Brambati, ex difensore cresciuto nel vivaio del Toro e opinionista a Italia 7 Gold, stronca il possibile approdo alla Juve dell’ex tecnico del Napoli: “A oggi non ha vinto niente e credo non sia giusto puntare su un profilo del genere dopo i cinque scudetti consecutivi con Allegri”, sottolinea a Radio Bianconera. Piuttosto, andrebbe meglio un altro grande allenatore italiano reduce dall’esperienza al Chelsea.

“Lui sarebbe perfetto” – Si tratta naturalmente di Antonio Conte, che pure sembra destinato all’Inter. Eppure Brambati è convinto “che alla Juventus serva un allenatore importante e che sappia vincere. Io punterei su Conte, non avrei alcun dubbio”.

SPORTEVAI | 25-05-2019 14:37