Brasile-Argentina interrotta, l'incredulità di Messi

L’estate di Leo Messi, già piuttosto movimentata tra la vittoria in Coppa America, l’addio in lacrime al Barcellona e l’approdo al Paris Saint-Germain, si è arricchita di un nuovo, inaspettato capitolo.

La sospensione di Brasile-Argentina, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 sospesa dopo soli sette minuti e non ripresa per volere dell’Asl di San Paolo che ha imposto l’interruzione del match per la presenza di quattro giocatori argentini in campo provenienti dall’Inghilterra dopo non essersi sottoposti alla quarantena necessaria, ha inevitabilmente disturbato il fuoriclasse dell’Albiceleste.

L’Argentina lamenta soprattutto le tempistiche dell’organizzazione brasiliana, fattasi viva solo un paio d’ore prima direttamente nell’albergo degli argentini.

L’immagine di Messi in campo con una pettorina da fotografo durante i concitati minuti post-sospensione hanno fatto il giro del mondo.

“SIamo qui da tre giorni e hanno aspettato che iniziasse la partita per dirci che non potevamo giocare?” la lamentela di Messi con un componente dell’organizzazione.

