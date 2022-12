Brasile, David Luiz rinnova col Flamengo

16-12-2022 22:45

L’ex nazionale brasiliano David Luiz ha firmato un nuovo contratto di 12 mesi con il Flamengo. Il 35enne si è unito alla formazione sudamericana nel settembre 2021 ed ha già conquistato la Copa Libertadores e la Copa do Brasil.

Prima di passare al Flamengo, Luiz ha trascorso 14 anni in Europa giocando con Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal.

Luiz, che ha collezionato 57 presenze per il Brasile tra il 2010 e il 2017, ha dichiarato: “Penso che il Flamengo ti dia l’opportunità, ogni settimana, di provare sensazioni che non proverai in tutti gli altri club, in tutti i luoghi e in tutte le partite del mondo. Il Flamengo è come la mia seconda pelle. Lo senti ogni giorno. Gli allenamenti del Flamengo sono speciali, le partite del Flamengo sono speciali. Indossarne anche solo la maglia è speciale”.