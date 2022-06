Brasile, Rodrygo: "Neymar mi ha chiesto di prendere la 10 quando si ritirerà"

18-06-2022 17:25

Rodrygo ha rivelato che il compagno di squadra Neymar vuole fargli ereditare la grandiosa maglia numero 10 del Brasile quando la stella del Paris Saint-Germain si ritirerà dal calcio internazionale.

La Selecao sta cercando di vincere il primo titolo della Coppa del Mondo in 20 anni in Qatar, dove una linea di attaccanti impressionante è destinata a includere Neymar, insieme al duo del Real Madrid Rodrygo e Vinicius Junior.

Neymar ha già lasciato intendere che il torneo del 2022 potrebbe essere il suo ultimo e sembra aver trasmesso questo messaggio ai suoi connazionali, con Rodrygo che sembra essere in corsa per ereditare l’iconica maglia numero 10.

“Neymar mi ha detto: ‘Sto già lasciando la nazionale e la 10 è tua'”, ha detto a Podpah. “Non sapevo nemmeno cosa rispondergli. Ero imbarazzato, ho ridacchiato e non sapevo nemmeno cosa dire correttamente”.

Gli ho detto che doveva giocare ancora un po’, che non volevo che lo facesse ora”. E poi si è messo a ridere.

Neymar è l’ultimo di una lunga serie di grandi che hanno vestito la famosa maglia del Brasile, dopo Zico, Rivaldo, Ronaldinho e Pele, e si trova a soli tre gol dal record di marcature di quest’ultimo con la sua nazionale.

Le aspettative sono alte per Rodrygo, che ha fin qui giocato cinque volte in nazionale, e il 21enne ha rivelato che anche Zinedine Zidane gli ha detto che potrebeb diventare il miglior giocatore del mondo.

“Zidane mi ha detto che un giorno sarei diventato il migliore del mondo”, ha aggiunto. “Anche Carlo Ancelotti ha parlato di me. Cerco di allenarmi e di evolvermi ogni giorno per arrivarci. Sono stato molto felice. Ho questo sogno e so che se mi dedico ogni giorno, posso arrivarci”.

Il Brasile aprirà la sua campagna per la Coppa del Mondo il 24 novembre contro la Serbia, poi ci saranno la Svizzera e il Camerun che fanno parte del Gruppo G.