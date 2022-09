Bremer dal ritiro con il Brasile: “Che emozione questa maglia”

20-09-2022 14:30

La prima volta non si scorda mai e questo, ora, la sa bene anche Gleison Bremer. Il giocatore bianconero è stato convocato dal ct Bacchi per le amichevoli con Ghana e Tunisia e punta a far bene per conquistarsi un posto agli imminenti mondiali.

“Venendo qui realizzo un sogno – afferma il difensore – ogni bambino vorrebbe indossare la maglia del proprio paese, ora punto a dimostrare le mie qualità e a ritagliarmi il mio spazio, mancano 50 giorni alla Coppa, voglio far vedere al ct Tite che sono pronto per andare in Qatar”.

“Ho parlato molto con Danilo ed Alex Sandro, essendo la mia prima volta ho chiesto loro dei consigli, mi hanno aiutato molto e lo fanno anche alla Juventus, sono sempre un punto di riferimento per me”, ha concluso l’ex Torino.