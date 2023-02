Brescia: Cellino lavora per avere Cosmi in panchina

Il tecnico è attualmente sotto contratto con il Rijeka, disposto a farlo partite se rinuncerà a una parte dell'ingaggio

05-02-2023 11:19

Il Brescia ha scelto Serse Cosmi come nuovo allenatore, ma bisogna prima sistemare alcune faccende che proprio dettagli non sono. Il tecnico italiano è infatti sotto contratto con il Rijeka fino al 30 giugno 2024. Come scrive Bresciaingol, nella notte Massimo Cellino ha avviato le trattative per liberare Cosmi. Il Rijeka ha fatto sapere che è disponibile, ma solamente se il tecnico rinuncerà a una parte sostanziale dell’ingaggio che dovrebbe percepire. La situazione è naturalmente in evoluzione. Cellino sta lavorando alacremente per risolvere la questione nel più breve tempo possibile. Il Brescia è reduce dallo 0-4 di Perugia e Clotet ha ormai le ore contate.