Brescia, Della Valle sicuro: “Una sconfitta non cancella un’annata meravigliosa”

23-05-2022 13:16

Dopo l’incredibile striscia di vittorie che le ha consentito di chiudere la regular season al terzo posto, Brescia era stata additata come principale outsider nella lotta scudetto.

La rincorsa verso il titolo della Leonessa però si è chiusa prematuramente nel primo turno di playoff contro Sassari dove i lombardi sono stati sconfitti per 3-1, un risultato in cui alla fine ha pesato parecchio l’assenza nei confronti decisivi di Amedeo Della Valle.

L’azzurro, messo k.o. da un infortunio alla spalla che si risolverà con due settimane di stop, nonostante l’eliminazione si è detto orgoglioso di quanto fatto quest’anno e, attraverso i social, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a una stagione così positiva.

“Lo sport può essere crudele nel momento più topico della stagione, ma dobbiamo essere orgogliosi della storica stagione che abbiamo fatto. Grazie a tutti quelli che lavorano dietro le quinte per noi, a Mauro Ferrari e a tutti gli sponsor per non averci mai fatto mancare nulla” ha detto Della Valle prima di dedicare parole al miele per coach Magro e i tifosi.

“Mi sento di fare una menzione ad Alessandro Magro, sei un “esordiente”, ma il lavoro che hai fatto tecnico e non nel creare un gruppo è qualcosa di davvero speciale. Ti ammiro per le tue caratteristiche umane. A tutti i tifosi: un grazie enorme, ci avete sostenuto, spinto e aiutato anche e soprattutto nei momenti difficili. Una sconfitta non cancella un’annata meravigliosa”.