Brescia, due colpi ufficiali scaldano il mercato

02-07-2022 22:37

Il Brescia punta in alto in vista del prossimo campionato di Serie B, uno dei più qualitativi di sempre, e lo fa centrando subito due obiettivi di mercato. Il primo è Vincenzo Garofalo, giovane centrocampista (classe 1999) che lascia il Foggia per rinforzare la mediana delle Rondinelle a disposizione del tecnico catalano Pep Clotet.

Lombardi che però non stanno fermi neanche per quanto riguarda il reparto offensivo, dove è stato messo nero su bianco nelle ultime ore per l’arrivo di Reuven Niemeijer, in arrivo dalla seconda divisione olandese (l’Eereste Divisie) dove vestiva la casacca dell’Excelsior e dove aveva collezionato statistiche molto interessanti: ben 28 reti all’attivo in 76 presenze.