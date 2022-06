Brescia, ufficiale il ritorno di Perinetti

11-06-2022 22:08

Nuova-vecchia avventura per Giorgio Perinetti.

L’esperto dirigente romano è stato infatti scelto dal presidente del Brescia Massimo Cellino per il nuovo corso delle Rondinelle, reduci da un’annata amara in Serie B, conclusa con l’eliminazione in semifinale playoff contro il Monza, poi promosso in A.

Perinetti, la cui ultima esperienza professionale si è conclusa lo scorso dicembre a Siena, in Serie C, si tratta di un ritorno, a un anno di distanza dalle dimissioni che avevano seguito la fine della stagione 2020-’21, conclusa dal Brescia con l’eliminazione al turno preliminare dei playoff contro il Cittadella.

In quella stagione, la prima in B del Brescia dopo la retrocessione della primavera precedente, Perinetti aveva ceduto il posto di ds del Brescia prima a Christian Botturi e poi a Francesco Marroccu, fresco di rescissione contrattuale con i lombardi per accasarsi al Brescia.

