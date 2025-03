Brignone nella storia: il legame con il fratello Davide e le emozioni di mamma Ninna. Goggia, lacrime e rabbia: “Fa male”

Federica Brignone conquista la coppa del mondo di specialità con il secondo posto a Sun Valley e fa risuonare ancora l’inno di Mameli. Goggia litiga ancora con il gigante e non trattiene le lacrime

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Federica Brignone ancora una volta sul gradino più alto del podio. Stavolta non è per una vittoria in gara ma per la conquista della coppa di specialità. La Tigre valdostana con il secondo posto a Sun Valley infatti supera Alice Robinson e conquista la “coppetta” anche in gigante.

Brignone: il legame col fratello Davide

Federica Brignone avrebbe voluto andare all’attacco anche nella seconda manche e provare a conquistare un’altra vittoria. Ma l’uscita di scena di Alice Robinson nella prima le dava un’occasione troppo ghiotta per vincere la coppa di specialiità. “Qualcosina ho tenuto – ammette ai microfoni Rai – non mi sono presa rischi che mi sono presa in altre seconde manche. Penso che sia la prima volta che ho esultato appena ho tagliato il traguardo”.

Poi l’azzurra analizza la sua stagione e il rapporto con il fratello Davide che le fa da allenatore: “Per me è stata una stagione pazzesca, era la coppa forse più difficile. Alice non ha sbagliato una gara quest’anno. Io vivo per questi momenti e queste emozioni. Devo tantissimo a mio fratello, penso che tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme da tanti anni, mi abbia aiutato anche come persona oltre che come atleta. E’ bello condividere queste emozioni con lui”.

Gigante Sun Valley: tutte le emozioni della gara

Le emozioni di mamma Ninna

A seguire la gara con trepidazione non poteva mancare anche mamma Ninna Quario, presenza costante alle gare di Federica: “Penso di soffrire più io al traguardo che lei quando è in gara. Sembrava una gara facile ma non lo era per niente. Poi quando dopo la prima manche ha detto che sarebbe scesa per vincere mi ha fatto preoccupare. Penso che si meriti questo successo, per me è un orgoglio che Federica e Davide facciano così bene. Sono contenta di essere venuta qui in America, sono state emozioni incredibili anche se alla fine non ce la facevo più”.

Goggia: lacrime e rabbia

Quarto posto in un prima manche difficilissima, poi l’ennesima uscita di scena per Sofia Goggia che continua a litigare con il gigante e che ai microfoni Rai fatica a trattenere le lacrime: “All’inizio dell’anno ci avrei messo anche io la firma per una stagione così. Ripensando a quello che è stato mi commuovo e allo stesso tempo mi arrabbio anche per la gara di oggi. Sto sciando fortissimo in questa disciplina ma non riesco a concretizzare e mi causa un dolore nell’anima ma anche un grandissimo stimolo per la prossima stagione. Prima o poi riusciremo a mettere insieme due manche”.

L’ultima gara della stagione sembra mettere a dura prova le emozioni della bergamasca: “Dallo sport ho avuto tantissime gioie, ho vinto il triplo di quello che sognavo da bambina ma la metà di quello che avrei potuto senza tutti questi infortuni. Dispiace quasi che la stagione sia finita oggi. Ma mi fa piacere averla conclusa da sana e non mi capitava dal 2017. Milano-Cortina? Una promessa che mi sento di fare è che farò tutto il possibile per mettere insieme i pezzi che ancora mi sono mancati. Mi prenderò tutto il tempo necessario per essere la miglior Sofia in vista delle Olimpiadi”.