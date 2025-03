Federica Brignone, curiosità, fidanzato, mamma e passioni: tutto sulla vincitrice della Coppa del Mondo di sci

Storia, hobby, passatempi e impegno civile della prima italiana capace di trionfare due volte nella Coppa del Mondo di sci: tutto ciò che c'è da sapere su di lei.

È entrata nella storia dello sport italiano, diventando la prima donna a trionfare nella Coppa del Mondo di sci. E ha pensato bene di concedere il bis, al termine di una stagione trionfale. È riuscita, insomma, a realizzare il sogno di mamma, Maria Rosaria Quario, per tutti “Ninna”, mitica punta di diamante della Valanga Rosa che l’ha cresciuta a pane e sci trasmettendole, insieme a papà Daniele, la passione per questo meraviglioso sport. E ha superato il suo mito, Deborah Compagnoni. Federica Brignone ha trionfato nell’edizione 2025 della generale, bissando il successo del 2020. Con tanto di possibile en-plein nelle coppette di specialità: SuperG e gigante, con quella di discesa già conquistata.

Federica Brignone, vita e successi

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica è valdostana d’adozione. Si è trasferita infatti con la famiglia nella Valle a sei anni. Già qualche anno prima però, a due, aveva indossato per la prima volta gli sci, frequentando corsi e iniziando a primeggiare nelle gare per i più piccoli. Un vizio di famiglia, condiviso col fratello Davide, che poi dopo qualche anno ha smesso con le gare e ora le fa da consulente e “motivatore”, un ruolo fondamentale – ad esempio – per recuperare dopo il brutto infortunio patito nel 2018.

L’esordio in gare ufficiali per Federica Brignone è avvenuto nel 2005, nel circuito Fis. Due anni dopo, invece, ha debuttato in Coppa del Mondo a Lienz. Specialista del gigante, con gli anni ha affinato la sua tecnica anche nelle discipline veloci, ottenendo buoni risultati anche in SuperG, discesa libera e combinata. Proprio il SuperG oggi è forse la sua specialità d’elezione, anche se continua a cavarsela alla grande – ci mancherebbe – nel suo vecchio amore e si è dimostrata velocissima anche in discesa. Insieme a Sofia Goggia è la sciatrice italiana più seguita e amata del panorama attuale.

Federica Brignone e i social

Pur essendo piuttosto riservata, Federica Brignone ha un ottimo rapporto coi social e più in generale con il mondo del web. Il suo profilo Instagram è aggiornato regolarmente, così come la sua pagina Facebook. Inoltre, ha lanciato un sito internet tutto suo, www.federicabrignone.com.

Federica Brignone, curiosità

La passione per il mare, il suo amore per gli animali e per l’ambiente, il piatto preferito e non solo: ecco alcune curiosità legate a ‘Fede’ Brignone.