Sanremo 2024: tocca a Federica Brignone salvare la quota sport sul palco dell'Ariston dopo il no di Sinner a Amadeus

Nella scaletta della prima serata dovrebbe figurare anche lei, per compensare l’assenza comunque incolmabile di Jannik Sinner che, nel sistema Sanremo, taglia via il pubblico giovane e quello appassionato di sport ancora non pago del successo degli Australian Open 2024.

Per un Sinner che scansa il Festival e la sua componente generalista e nazionalpopolare, c’è una campionessa che sarebbe pronta a subentrargli per non annullare del tutto la quota riservata a quella parte di telespettatori che ha un suo pregio.

Sanremo 2024: Federica Brignone con Amadeus

Ad annunciare l’arrivo sul palco dell’Ariston di Federica Brignone, campionessa di sci spesso al centro di una rivalità mediatica oltre che sportiva con Sofia Goggia (reduce da un infortunio grave e conseguente operazione), martedì 6 febbraio poco dopo le 9 è Dagospia che aggiunge di suo, a questo flash tutto l’immaginario che ne scaturisce grazie a questa frase.

“CANDELA FLASH! JANNIK SINNER HA DECLINATO L’INVITO DI AMADEUS? FEDERICA BRIGNONE HA RISPOSTO PRESENTE. LA CAMPIONESSA DI SCI SARA’ AL FESTIVAL DI SANREMO, LA SPORTIVA (TRA LE DONNE PIU’ INFLUENTI DEL 2023 SECONDO “FORBES”) SALIRA’ SUL PALCO DELL’ARISTON QUESTA SERA NEL CORSO DELLA PRIMA SERATA…”, si legge.

L’anticipazione, che potrebbe essere confermata nella conferenza stampa in programma con Amadeus a presidiare, è stata data da Giuseppe Candela, il quale assicura che la campionessa potrebbe fare la sua comparsa a Sanremo in questa prima nottata canora e televisiva, a tutelare il “progetto” sport.

Non più tardi di ieri, il direttore artistico e presentatore aveva schivato la domanda posta durante la conferenza sugli ospiti sportivi, dopo la defezione di Jan Sinner che aveva escluso la sua presenza al Festival nel suo incontro con i media a Roma, nel corso della sua tre giorni tra la premier Meloni, il presidente Mattarella e il Colosseo.

Il nodo contratto

Ma se è vero da un lato che i contratti vengono negoziati a lungo in tempi dilatati e immani perché gli impegni siano incastrati nella perfezione di un tetris da record, è altrettanto verificato che questi stessi contratti spesso e volentieri vengono chiusi in giornata (i precedenti sarebbero illustri, in tal senso) e con dettagli aggiunti e rivisti per consentire di centrare l’obiettivo.

E con Federica Brignone, protagonista di una stagione sensazione, sarebbe un centro da non poco ben oltre le Olimpiadi di Milano-Cortina e relativo spazio in calendario mercoledì. Gli ascolti sì, ne gioveranno, ma qui la questione non si deve ridurre solo a questo.